Nvidia перейдет на ядра GPU с открытым исходным кодом с драйверами R560

В драйверах с открытым исходным кодом появятся такие новые функции, как управление гетерогенной памятью (HMM), конфиденциальные вычисления и поддержка архитектур когерентной памяти платформы Grace от Nvidia. Для GPU, совместимых с этими драйверами, они будут устанавливаться по умолчанию, хотя пользователи могут выбрать «проприетарные драйверы», если они доступны, пишут СМИ.

Однако этот переход не распространяется на старые архитектуры GPU, включая Maxwell, Pascal и Volta.