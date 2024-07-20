Nvidia перейдет на ядра GPU с открытым исходным кодом с драйверами R560

Опубликовано 20 июля 2024, 09:45
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Nvidia перейдет на ядра GPU с открытым исходным кодом с драйверами R560Для новых графических процессоров
Nvidia делает большой шаг в сторону открытого исходного кода в своих драйверах, начиная с серии R555 и планируя распространить этот подход на серию R560. Этот шаг обещает «эквивалентную или лучшую» производительность приложений по сравнению с аналогами с закрытым исходным кодом.
В драйверах с открытым исходным кодом появятся такие новые функции, как управление гетерогенной памятью (HMM), конфиденциальные вычисления и поддержка архитектур когерентной памяти платформы Grace от Nvidia. Для GPU, совместимых с этими драйверами, они будут устанавливаться по умолчанию, хотя пользователи могут выбрать «проприетарные драйверы», если они доступны, пишут СМИ.
Однако этот переход не распространяется на старые архитектуры GPU, включая Maxwell, Pascal и Volta.