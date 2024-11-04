Nvidia переименовала серию Blackwell Ultra. В этом увидели след ИИ

Опубликовано 04 ноября 2024, 17:151 мин.
Nvidia переименовала серию Blackwell Ultra. В этом увидели след ИИB300 и GB300
Nvidia официально переименовала свою продуктовую серию Blackwell Ultra, теперь называя серию B200 Ultra серией B300, а GB200 Ultra — серией GB300. Этот шаг, о котором пишет TrendForce, направлен на улучшение позиций чипмейкера на растущем рынке высокопроизводительных вычислений, особенно в сегменте облачных сервисов.
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Ожидается, что серия B300 выйдет на рынок в период со второго по третий квартал 2025 года, в то время как поставки серий B200 и GB200 начнутся в четвертом квартале 2024 года.
TrendForce предполагает, что этот сдвиг указывает на снижение спроса на упрощенные графические процессоры и явный переход к моделям ИИ, которые обещают большую потенциальную прибыль в 2025 году. Вкладывая значительные средства в решения NVL и призывая таких крупных игроков, как Amazon и *Meta, переходить на «более современные системы».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена