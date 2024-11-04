Nvidia переименовала серию Blackwell Ultra. В этом увидели след ИИ

Ожидается, что серия B300 выйдет на рынок в период со второго по третий квартал 2025 года, в то время как поставки серий B200 и GB200 начнутся в четвертом квартале 2024 года.

TrendForce предполагает, что этот сдвиг указывает на снижение спроса на упрощенные графические процессоры и явный переход к моделям ИИ, которые обещают большую потенциальную прибыль в 2025 году. Вкладывая значительные средства в решения NVL и призывая таких крупных игроков, как Amazon и *Meta, переходить на «более современные системы».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена