NVIDIA перенесла запуск новой видеокарты, чтобы на складах не образовались завалы

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NVIDIA перенесла запуск новой видеокарты, чтобы на складах не образовались завалыПока распродаёт старые модели
Сообщается, что NVIDIA отложила запуск своей флагманской видеокарты следующего поколения на сентябрь (или, возможно, даже на октябрь), чтобы предотвратить переполнение розничного канала.
Дело в том, что с окончанием криптовалютного бума цены на видеокарты более или менее вернулись к норме. Многие высокопроизводительные модели, такие как GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT, стоят даже ниже своих рекомендованных розничных цен. В общем, для компании было бы разумно распродать сейчас имеющиеся запасы видеокарт серии RTX 30.
Решение отложить запуск линейки RTX 40 — ответ на это явление. Задержатся не только RTX 4090/4080, но и младшая GTX 1630. Учитывая нормализацию рынка видеокарт, можно ожидать, что новые графические процессоры получат примерно те же рекомендованные цены, что и предыдущее поколение.