NVIDIA перенесла запуск новой видеокарты, чтобы на складах не образовались завалы

Дело в том, что с окончанием криптовалютного бума цены на видеокарты более или менее вернулись к норме. Многие высокопроизводительные модели, такие как GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT, стоят даже ниже своих рекомендованных розничных цен. В общем, для компании было бы разумно распродать сейчас имеющиеся запасы видеокарт серии RTX 30.

Решение отложить запуск линейки RTX 40 — ответ на это явление. Задержатся не только RTX 4090/4080, но и младшая GTX 1630. Учитывая нормализацию рынка видеокарт, можно ожидать, что новые графические процессоры получат примерно те же рекомендованные цены, что и предыдущее поколение.