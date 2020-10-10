Компьютеры
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NVIDIA перестала продавать новейшие видеокарты RTX 3080 и RTX 3090 в собственном магазине
Временно
NVIDIA на своём сайте сообщила, что временно перестаёт продавать новейшие видеокарты RTX 3080 и RTX 3090 Founders Edition в собственном магазине. Пока компания будет распространять их через партнёров.
В США модели будут предлагаться на Best Buy. В Европе NVIDIA пока не определилась с партнёрами. Компания также уточнила, что количество видеокарт Founders Edition ограничено. Однако больше товара будет доступно уже в ближайшие недели.
Напомним, на новые видеокарты NVIDIA наблюдается дефицит. Купить новинки практически невозможно, а перекупщики сбывают их втридорога. Одной из причин дефицита называют недостаточный объём производства GPU на мощностях Samsung. Есть информация, что в следующем году NVIDIA может передать заказы другой компании TSMC.