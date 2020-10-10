NVIDIA перестала продавать новейшие видеокарты RTX 3080 и RTX 3090 в собственном магазине

В США модели будут предлагаться на Best Buy. В Европе NVIDIA пока не определилась с партнёрами. Компания также уточнила, что количество видеокарт Founders Edition ограничено. Однако больше товара будет доступно уже в ближайшие недели.

Напомним, на новые видеокарты NVIDIA наблюдается дефицит. Купить новинки практически невозможно, а перекупщики сбывают их втридорога. Одной из причин дефицита называют недостаточный объём производства GPU на мощностях Samsung. Есть информация, что в следующем году NVIDIA может передать заказы другой компании TSMC.