Nvidia перестала раскрывать отдельно доход от игровых видеокарт GeForce

Опубликовано 23 мая 2026, 08:261 мин.
Nvidia перестала раскрывать отдельно доход от игровых видеокарт GeForceОни теперь в разделе «периферийные вычисления»
Nvidia отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2026 года — 81,6 миллиарда долларов. Но интересно, что компания теперь по-другому считает доход от видеокарт GeForce RTX.
© Nvidia
Раньше выручка от GeForce показывалась отдельной строкой. В последнем квартале 2025 года она составила 3,7 миллиарда долларов. Теперь же Nvidia объединила эти деньги с другими направлениями — например, с продажами чипов для роботов, автомобилей, игровых приставок, рабочих станций и базовых станций для сетей. Весь этот набор теперь называется «периферийные вычисления» (Edge Computing).
В новом отчёте доход этого раздела составил 6,4 миллиарда долларов — на 10% больше, чем в прошлом квартале, и на 29% больше, чем год назад. Однако это лишь 7,8% от общей выручки компании.
Теперь точно узнать, как продаются именно видеокарты GeForce, почти невозможно.
Источник:techpowerup
Автор:Максим Многословный
