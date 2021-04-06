NVIDIA перевыпустит флагманскую видеокарту 2017 года для борьбы с дефицитом

Это обнаружили владельцы старых GeForce GTX 1080. Они вернули свои карты для замены по гарантии и получили свежие GeForce GTX 1080 Ti. Дата производства видеокарт — 2021 год.

Данная видеокарта основана на графическом процессоре GP102. В своё время GTX 1080 Ti предложила огромный прирост производительности по сравнению с флагманами предыдущего поколения.

Дело в том, что для NVIDIA было бессмысленно создавать сейчас новые видеокарты GTX 1080 Ti для замены по гарантии. Большинство карт для замены производится намного раньше, чем через четыре года после запуска. Поэтому можно предположить, что новые GTX 1080 Ti изготавливаются неспроста.