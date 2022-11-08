NVIDIA перевыпустит видеокарту RTX 4080 12 ГБ под именем RTX 4070 Ti

Этот инсайдер Kopite7kimi ранее правильно предсказал характеристики RTX 3090 и RTX 3080, а также то, что для RTX 4090 потребуется 450 Вт мощности.

NVIDIA подверглась резкой критике в частности за то, что модель RTX 4080 16 ГБ слишком сильно отличалась от 12-ГБ. Предполагалось, что RTX 4080 12 ГБ будет стоить от 899 долларов и получит 7680 ядер CUDA, базовую тактовую частоту 2,31 ГГц, которая может повышаться до 2,61 ГГц. RTX 4080 объёмом 16 ГБ намного мощнее: 9728 ядер CUDA, базовая тактовая частота 2,21 ГГц с возможностью увеличения до 2,51 ГГц.