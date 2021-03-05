Компьютеры
Вчера в 20:48
NVIDIA почти полностью вытеснила AMD с рынка видеокарт
Доля второй компании уменьшилась
Аналитики из Jon Peddie Research поделились статистикой на рынке дискретных графических процессоров. Оказалось, что доля AMD упала в четвёртом квартале 2020 года, а NVIDIA почти полностью захватила рынок.
Из отчёта следует, что общие поставки GPU увеличились на 20,5% по сравнению с предыдущим кварталом. На рынке дискретных моделей доля NVIDIA составила 82%, а доля AMD — 18%. В четвёртом квартале 2019 года расстановка сил была иной: на AMD приходилось 27%. То есть падение за год можно назвать значительным.
А вот так выглядит рынок GPU для ПК в целом:
Также аналитики рассказали, что рынок ПК вырос в квартальном выражении на 30,25%, а в годовом — на 35,76%.