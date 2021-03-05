NVIDIA почти полностью вытеснила AMD с рынка видеокарт

Из отчёта следует, что общие поставки GPU увеличились на 20,5% по сравнению с предыдущим кварталом. На рынке дискретных моделей доля NVIDIA составила 82%, а доля AMD — 18%. В четвёртом квартале 2019 года расстановка сил была иной: на AMD приходилось 27%. То есть падение за год можно назвать значительным.