Nvidia подробно рассказала об ИИ-ускорителях, которые нельзя ввозить в Китай

Nvidia заявила, что два ее модифицированных ИИ-ускорителя - A800 и H800, созданные в соответствии с прежними правилами экспорта на китайский рынок, - будут заблокированы для продажи в соответствии с новыми правилами. Кроме того, под ограничения попадут один из игровых чипов компании премиум-класса и L40S, анонсированный в августе.

Ожидается, что ограничения коснутся и устройств, разрабатываемых Intel и AMD для конкуренции с предложениями Nvidia.

Компания предупредила, что в связи с расширением правил, введенных администрацией Байдена, она может быть вынуждена перенести некоторые бизнес-операции из регионов, на которые распространяются экспортные ограничения США.