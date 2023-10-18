Nvidia подробно рассказала об ИИ-ускорителях, которые нельзя ввозить в Китай

Nvidia подробно рассказала об ИИ-ускорителях, которые нельзя ввозить в КитайНекоторые были созданы с оглядкой на прошлые запреты
Nvidia рассказала, что новые экспортные ограничения США не позволят продавать два высокотехнологичных ИИ-чипа, предназначенных для китайского рынка, а также один игровой премиум уровня. Цель ограничений - не допустить приобретения Китаем передовых американских технологий, которые могут «усилить его военный потенциал». Ограничения на экспорт коснутся и устройств конкурирующих компаний, таких как AMD и Intel.
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Nvidia заявила, что два ее модифицированных ИИ-ускорителя - A800 и H800, созданные в соответствии с прежними правилами экспорта на китайский рынок, - будут заблокированы для продажи в соответствии с новыми правилами. Кроме того, под ограничения попадут один из игровых чипов компании премиум-класса и L40S, анонсированный в августе.
Ожидается, что ограничения коснутся и устройств, разрабатываемых Intel и AMD для конкуренции с предложениями Nvidia.
Компания предупредила, что в связи с расширением правил, введенных администрацией Байдена, она может быть вынуждена перенести некоторые бизнес-операции из регионов, на которые распространяются экспортные ограничения США.