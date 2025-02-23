Nvidia подтвердила дефект в свежих RTX 5090 и 5070 Ti и уже предложила замену

Компания устранила проблему на производстве и предлагает замену для пострадавших пользователей. Обладатели потенциально неисправной карты могут проверить с помощью GPU-Z, есть ли в их GPU правильные 176 блоков рендеринга. Если нет, они могут запросить замену у производителя карты.

Хотя проблема редкая, она добавляется к недавним проблемам Nvidia, включая ошибки в драйверах запуска и сообщения о перегреве разъемов питания. Проблема затронула несколько брендов, включая Zotac, MSI и Gigabyte, а также собственную серию Founders Edition.