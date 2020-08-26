Компьютеры
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NVIDIA подтвердила специальный разъём питания для видеокарт RTX 3000
Ждём анонс 1 сентября
NVIDIA готовит 1 сентября мероприятие, на котором ожидают анонс видеокарт нового поколения. Компания уже выпустила первый рекламный ролик, посвящённый новинкам.
В конце ролика коротко появляется то, что, скорее всего, является моделью RTX 3090. В целом, в тизере специалисты NVIDIA много обсуждают улучшенную систему охлаждения видеокарты.
Новое решение по охлаждению и дизайн видеокарты, судя по всему, привели к изменениям в разъёме питания. NVIDIA подтвердила, что переходит к 12-контактному разъёму. Компания будет класть в комплект поставки специальный переходник на 8-контактный разъём.
NVIDIA решила ввести новый разъём, чтобы освободить место на карте для важных компонентов и части системы охлаждения.
Ролик также подтвердил применение в новых видеокартах печатной платы неправильной формы.