NVIDIA подтвердила специальный разъём питания для видеокарт RTX 3000

В конце ролика коротко появляется то, что, скорее всего, является моделью RTX 3090. В целом, в тизере специалисты NVIDIA много обсуждают улучшенную систему охлаждения видеокарты.

Новое решение по охлаждению и дизайн видеокарты, судя по всему, привели к изменениям в разъёме питания. NVIDIA подтвердила, что переходит к 12-контактному разъёму. Компания будет класть в комплект поставки специальный переходник на 8-контактный разъём.

NVIDIA решила ввести новый разъём, чтобы освободить место на карте для важных компонентов и части системы охлаждения.

Ролик также подтвердил применение в новых видеокартах печатной платы неправильной формы.