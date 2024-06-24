Nvidia понадеялась на «крепкость» пузыря ИИ-бума

Так, по мере того, как Nvidia преодолевает этот стремительный взлет, возникает неопределенность в отношении «устойчивости» ИИ-бума, пишет издание. Хотя программное обеспечение Nvidia CUDA позволило оптимизировать использование GPU для сложных приложений ИИ, проблемы сохраняются. Критики, включая Тима Кука, скептически оценивают долгосрочные перспективы больших языковых моделей (LLM), краеугольного камня генеративного ИИ.

Несмотря на эти опасения, аналитики по-прежнему настроены оптимистично, прогнозируя потенциал Nvidia достичь еще больших высот в оценке.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг утверждает, что слияние искусственного интеллекта и «ускоренных вычислений» (Accelerated Computing) изменит будущее.