NVIDIA пообещала не ограничивать скорость добычи криптовалют в дорогих моделях видеокарт

В комментарии изданию The Verge представитель компании заявил, что NVIDIA не ограничивает производительность GPU, которые уже были проданы.

Тем временем, в сети продолжают ходить неоднозначные слухи. Один инсайдер заявил, что NVIDIA намерена полностью обновить серию RTX 3000 и внедрить ограничения для майнинга. Также журналисты заметили, что представитель компании сказал об отсутствии планов ограничивать уже проданные видеокарты, а не продающиеся. Скорее всего, защита от майнинга учитывает идентификатор устройства и встроена в BIOS. То есть у новых экземпляров GPU ограничение всё-таки может быть внедрено.