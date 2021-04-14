Компьютеры
Сегодня в 17:48
NVIDIA посоветовала не ждать видеокарт по стандартным ценам в 2021 году
Дефицит будет с нами ещё долго
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что дефицит видеокарт продлится до конца 2021 года. Поэтому ждать, что они упадут в цене до стандартных значений, не стоит.
Кресс сказала это, когда отчитывалась перед инвесторами. По её словам, спрос на видеокарты будет превышать предложение до конца 2021 года. Ранее финансовый директор NVIDIA предполагала, что дефицит закончится уже к маю. Однако спрос на видеокарты остаётся высоким, а запасы компании уже почти истощены.
Представители NVIDIA надеются, что смогут увеличить производство видеокарт.
Эксперты также заявили, что текущий дефицит может повлиять на выпуск консоли Nintendo Switch Pro. Начало её производства было запланировано на лето 2021 года.