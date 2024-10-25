Nvidia поставит миллиард ядер RISC-V за этот год

Компания разработала ряд микроконтроллерных ядер RISC-V, включая NV-RISCV32, NV-RISCV64 и NV-RVV, каждое со своими специфическими возможностями. Они были развернуты в различных продуктах Nvidia, включая GPU, процессоры, SoC и другое оборудование.

Одним из наиболее важных компонентов GPU Nvidia, который полагается на RISC-V, является встроенный системный процессор GPU (GSP). Введенный с архитектурой Turing, GSP разгружает некоторые функции от ЦП, улучшает управление GPU и повышает общую эффективность, пишут СМИ.