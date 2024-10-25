Nvidia поставит миллиард ядер RISC-V за этот год

Опубликовано 25 октября 2024, 23:121 мин.
Nvidia поставит миллиард ядер RISC-V за этот годЗаметный рубеж
Nvidia известная своими видеокартами, объявила, что за 2024 год она поставит миллиард ядер RISC-V. Компания начала переход на микроконтроллерные ядра на базе RISC-V в 2015 году и с тех пор заменила практически все свои собственные ядра MCU на ядра на базе RISC-V.
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Компания разработала ряд микроконтроллерных ядер RISC-V, включая NV-RISCV32, NV-RISCV64 и NV-RVV, каждое со своими специфическими возможностями. Они были развернуты в различных продуктах Nvidia, включая GPU, процессоры, SoC и другое оборудование.
Одним из наиболее важных компонентов GPU Nvidia, который полагается на RISC-V, является встроенный системный процессор GPU (GSP). Введенный с архитектурой Turing, GSP разгружает некоторые функции от ЦП, улучшает управление GPU и повышает общую эффективность, пишут СМИ.