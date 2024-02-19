Nvidia представила Eos: ориентированный на ИИ суперкомпьютер

Представьте себе 576 систем NVIDIA DGX H100, каждая из которых оснащена восемью графическими процессорами H100 Tensor Core — всего 4608 GPU. Эта колоссальная система обеспечивает Eos умопомрачительную производительность 18,4 эксафлопс в FP8 AI, что делает его 9-м самым быстрым суперкомпьютером в мире (по состоянию на ноябрь 2023 года). Но одни лишь цифры не отражают истинной сути Eos.

Думайте о нем как о лаборатории для разработки ИИ. От больших языковых моделей, которые общаются как люди, до сложных квантовых симуляторов — сырая мощь Eos служит основой для передовых исследований в самых разных областях. Разработчики могут использовать эту платформу для обучения, тестирования и совершенствования моделей ИИ нового поколения.

Eos оснащен сетью Infiniband Quantum-2 от NVIDIA, обеспечивающей скорость передачи данных до 400 Гб/с — это обеспечивает бесперебойную связь между всеми GPU, устраняя узкие места, которые могут помешать прорыву в области ИИ.