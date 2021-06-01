GeForce RTX 3080 Ti начнёт продаваться 3 июня по цене от 116 900 рублей. Новинка, конечно, основана на архитектуре NVIDIA Ampere, обладает поддержкой трассировки лучей, технологии повышения производительности средствами искусственного интеллекта NVIDIA DLSS, технологии уменьшения задержек системы NVIDIA Reflex, функции потоковой передачи NVIDIA Broadcast. GeForce RTX 3080 Ti получила 12 ГБ памяти GDDR6X.

Помимо неё компания представила ещё одну модель — RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6X. Эта видеокарта тоже обещает полуторный прирост производительности по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER. Младшая модель появится в продаже 10 июня. Цены на неё начинаются с 57 900 рублей.