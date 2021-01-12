Компьютеры
Сегодня 20:33
NVIDIA представила недорогую видеокарту RTX 3060
Посмотрим, что будет с её доступностью в магазинах
NVIDIA представила новую видеокарту GeForce RTX 3060. Она оценена в $329 — почти в два раза дешевле RTX 3080 — и призвана заменить устаревшую GTX 1060.
В модели RTX 3060 компания обещает высокую производительность в задачах трассировки лучей и поддержку DLSS. Последняя технология использует нейронные сети и искусственный интеллект, чтобы обрабатывать игры и повышать резкость картинки при более низком разрешении.
Видеокарта RTX 3060 может стать неплохим вариантом для тех, кто хочет обновить свой игровой ПК. NVIDIA планирует начать продажи новинки в феврале по всему миру. Пока неясно, столкнётся ли модель с дефицитом.
В прошлом месяце, кстати, NVIDIA анонсировала RTX 3060 Ti за $399.