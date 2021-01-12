NVIDIA представила недорогую видеокарту RTX 3060

В модели RTX 3060 компания обещает высокую производительность в задачах трассировки лучей и поддержку DLSS. Последняя технология использует нейронные сети и искусственный интеллект, чтобы обрабатывать игры и повышать резкость картинки при более низком разрешении.

Видеокарта RTX 3060 может стать неплохим вариантом для тех, кто хочет обновить свой игровой ПК. NVIDIA планирует начать продажи новинки в феврале по всему миру. Пока неясно, столкнётся ли модель с дефицитом.

В прошлом месяце, кстати, NVIDIA анонсировала RTX 3060 Ti за $399.