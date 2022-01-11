NVIDIA представила очередную видеокарту, которую вы не сможете купить

Новая модель также получила 8960 ядер CUDA, что почти на 3% больше, чем у оригинала. Кроме того, GPU имеет на 20% больше совокупной пропускной способности по сравнению с исходным вариантом благодаря 384-битной шине памяти. Новая видеокарта требует на 30 Вт больше энергии, чем старая RTX 3080.

В целом, это относительно незначительное обновление по сравнению с оригинальной моделью. Новинку гарантированно будет так же сложно купить в магазинах. Сегодня в сети появились европейские цены на RTX 3080 12Gb и они не радуют: около 1700 евро.