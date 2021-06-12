NVIDIA прекратит поддержку старых видеокарт

NVIDIA представила архитектуру Kepler в сентябре 2010 года. На её базе вышли видеокарты серий GeForce 600 и GeForce 700.

31 августа будет выпущен последний драйвер R470, поддерживающий эти графические процессоры и операционные системы. Хорошая новость в том, что видеокарты Kepler продолжат получать патчи для исправления критических ошибок и обновления безопасности.

Стоит отметить, что некоторые из видеокарт на базе Kepler до сих пор могут обеспечивать неплохой фреймрейт в старых играх. Тем не менее эти графические процессоры уже считаются устаревшими.