NVIDIA приостановила продажи в России

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NVIDIA приостановила продажи в РоссииПрисоединяется к куче других компаний
NVIDIA заявила, что приостанавливает продажу всех продуктов в России. Компания либо выступает против действий страны на Украине, либо испытывает трудности с логистикой, либо и то, и другое.
Компания не уточнила причину, пишет PCmag. Её представитель сказал, что приостановка продаж распространяется на все продукты NVIDIA.
Другие крупные американские технологические компании также приостановили продажи в России. В пятницу Microsoft назвала действия российских властей «незаконными» и объявила, что приостановит «все новые продажи» продуктов, включая ОС Windows, облачные сервисы Microsoft и консоль Xbox.
Что касается NVIDIA, то вполне возможно, что видеокарты RTX 3000 всё ещё будут какое-то время поставляться российским розничным продавцам через таких поставщиков, как Gigabyte, MSI и Asus.
Источник: PCmag