NVIDIA приостановила продажи в России

Компания не уточнила причину, пишет PCmag. Её представитель сказал, что приостановка продаж распространяется на все продукты NVIDIA.

Другие крупные американские технологические компании также приостановили продажи в России. В пятницу Microsoft назвала действия российских властей «незаконными» и объявила, что приостановит «все новые продажи» продуктов, включая ОС Windows, облачные сервисы Microsoft и консоль Xbox.

Что касается NVIDIA, то вполне возможно, что видеокарты RTX 3000 всё ещё будут какое-то время поставляться российским розничным продавцам через таких поставщиков, как Gigabyte, MSI и Asus.