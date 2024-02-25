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Компьютеры
Опубликовано 25 февраля 2024, 06:00
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Nvidia признала Huawei своим главным конкурентом

И выразила обеспокоенность напряженностью между США и Китаем
Nvidia недавно назвала китайскую Huawei главным конкурентом в нескольких ключевых областях, включая производство ИИ-ускорителей. Это открытие произошло на фоне усиления геополитической напряженности между США и Китаем, особенно в области полупроводников.

В годовом отчете Nvidia, опубликованном в среду, компания Huawei официально указана в качестве конкурента в четырех из пяти основных бизнес-категорий. Эти сферы включают поставку программного и аппаратного обеспечения для графических процессоров (GPU), имеющих решающее значение для развития искусственного интеллекта.

Недавний запуск компанией Huawei смартфона Mate 60 Pro, оснащенного передовыми чипами, вызвал вопросы о способности компании производить такие компоненты, несмотря на действующие в США ограничения на доступ к технологиям 5G. Это событие стало важной вехой для Китая в продолжающемся технологическом соперничестве с США, где обе страны борются за доминирование в полупроводниковой промышленности.

Nvidia, оказавшаяся под перекрестным огнем напряженности между США и Китаем, выразила обеспокоенность возможными последствиями для своего бизнеса. Компания признает ущерб, нанесенный существующими ограничениями ее деятельности в Китае, и ожидает дальнейших негативных последствий в случае ужесточения экспортного контроля со стороны США. Nvidia опасается полной потери доступа к китайскому рынку, а также потенциального влияния этих запретов на другие регионы.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NVIDIA
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#Huawei G7
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#Huawei