Nvidia признала Huawei своим главным конкурентом

В годовом отчете Nvidia, опубликованном в среду, компания Huawei официально указана в качестве конкурента в четырех из пяти основных бизнес-категорий. Эти сферы включают поставку программного и аппаратного обеспечения для графических процессоров (GPU), имеющих решающее значение для развития искусственного интеллекта.

Недавний запуск компанией Huawei смартфона Mate 60 Pro, оснащенного передовыми чипами, вызвал вопросы о способности компании производить такие компоненты, несмотря на действующие в США ограничения на доступ к технологиям 5G. Это событие стало важной вехой для Китая в продолжающемся технологическом соперничестве с США, где обе страны борются за доминирование в полупроводниковой промышленности.

Nvidia, оказавшаяся под перекрестным огнем напряженности между США и Китаем, выразила обеспокоенность возможными последствиями для своего бизнеса. Компания признает ущерб, нанесенный существующими ограничениями ее деятельности в Китае, и ожидает дальнейших негативных последствий в случае ужесточения экспортного контроля со стороны США. Nvidia опасается полной потери доступа к китайскому рынку, а также потенциального влияния этих запретов на другие регионы.