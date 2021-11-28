NVIDIA «прокачает» свою старую видеокарту RTX 2060

Как оказалось, новая версия RTX 2060 получит больше 1920 ядер CUDA. Эта модель будет называться RTX 2060 12GB, и, как можно догадаться, получит 12 ГБ памяти. Что касается точного количества ядер CUDA, то их ожидается 2176 — столько же, сколько в RTX 2060 SUPER.

Интересно, что новая видеокарта должна иметь более высокий TDP по умолчанию — 184 Вт (по сравнению со 175 Вт в SUPER). На бумаге карта должна оказаться примерно такой же, как 2060 SUPER, за исключением пропускной способности памяти: вариант 2060 SUPER имеет 256-битную шину, а 12-ГБ модель — 192-битную.

NVIDIA RTX 2060 12GB должна выйти 7 декабря как более дешёвая альтернатива RTX 3060 12GB.