Nvidia рассказала, что охлаждает свои суперкомпьютеры горячей водой

Как объясняет компания, чем теплее жидкость на выходе, тем меньше энергии тратит система кондиционирования, чтобы сбросить это тепло наружу. Даже повышение температуры охлаждающей воды всего на градус сокращает расходы на электроэнергию примерно на 4%. В масштабе огромного дата-центра годовая экономия может превысить 4 миллиона долларов. Только на охлаждении.

Жидкость, состоящая на три четверти из воды и на четверть из пропиленгликоля, просто проходит через радиаторы, установленные прямо на процессорах, и забирает тепло.