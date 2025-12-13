Nvidia разыграет редчайшую GeForce RTX 2080 Ti в честь 5‑летия Cyberpunk 2077

Модель была выпущена ограниченной серией в 200 экземпляров в 2020 году и никогда не продавалась в магазинах. Теперь компания разыгрывает две карты, и как минимум одна из них имеет подпись Хуанга.

Внешне карта легко узнаваема: жёлто‑чёрный корпус с бирюзовыми акцентами, подходящая задняя панель. Технически это стандартная RTX 2080 Ti Founders Edition с поддержкой RT и DLSS 2.0 в Cyberpunk 2077. Современные функции вроде RT Overdrive и DLSS 4 ей недоступны. Не вытянет.

Для участия в розыгрыше достаточно оставить комментарий «GeForce Season» под постом.