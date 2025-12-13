Nvidia разыграет редчайшую GeForce RTX 2080 Ti в честь 5‑летия Cyberpunk 2077

Опубликовано 13 декабря 2025, 23:151 мин.
Nvidia разыграет редчайшую GeForce RTX 2080 Ti в честь 5‑летия Cyberpunk 2077Достаточно оставить комментарий
В честь пятилетия игры Cyberpunk 2077, Nvidia проводит розыгрыш: на кону редчайшая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, подписанная самим Дженсеном Хуангом.
© Nvidia
Модель была выпущена ограниченной серией в 200 экземпляров в 2020 году и никогда не продавалась в магазинах. Теперь компания разыгрывает две карты, и как минимум одна из них имеет подпись Хуанга.
Внешне карта легко узнаваема: жёлто‑чёрный корпус с бирюзовыми акцентами, подходящая задняя панель. Технически это стандартная RTX 2080 Ti Founders Edition с поддержкой RT и DLSS 2.0 в Cyberpunk 2077. Современные функции вроде RT Overdrive и DLSS 4 ей недоступны. Не вытянет.
Для участия в розыгрыше достаточно оставить комментарий «GeForce Season» под постом.
Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный