NVIDIA RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти протестировали до премьеры

Ведущий канала определил, какую производительность в приложениях и играх показывает графический ускоритель RTX 2060 с 12 ГБ памяти. Для этого он сравнил версию этой видеокарты с 12 ГБ с моделью с объёмом памяти на 6 ГБ. Запускались устройства в трёх играх и пяти программах.

Что касается игр, то первой из них стала Watch Dogs: Legion. Она шла в Full HD на ультра-настройках. Разница по средней частоте кадров была в пользу 12-гигабайтной версии (около 45 к/с против примерно 49 к/с), к концу игры были заметны просадки в очень редких событиях в обоих случаях (до 15 к/с на версии с 6 ГБ и до 36 к/с на версии с 12 ГБ).

Следующей запустили Far Cry 6 на высоких настройках в QHD. Здесь средняя частота кадров была примерно одинаковой (57-58 к/с), а в очень редких событиях ниже значения опускаются уже на 12-гигабайтной версии (до 28-29 к/с, в то время как на 6 ГБ - до 45 к/с). При включении охлаждения результаты в очень редких событиях остались такими же.

Последней игрой была Cyberpunk 2077. В этом случае производительность была одинаковой (48 к/с), в очень редких событиях ниже значения были у 6-гигабайтной версии (34 к/с против 36 к/с). При этом, несмотря на одинаковую среднюю частоту кадров, энергопотребление выше оказалось всё равно у новой версии видеокарты - с 12 ГБ (1860 МГц против 1845 МГц).