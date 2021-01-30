NVIDIA RTX 3080 Ti будет равна флагманской RTX 3090 в играх при меньшей цене

Источник пишет, что RTX 3080 Ti получит 320-битную шину памяти. Также тест видеокарты показал 10 496 ядер CUDA. Эта характеристика, как и количество TMU и ROP, полностью повторяет GeForce RTX 3090. Кроме того, известно, что RTX 3080 Ti работает на частоте до 1695 МГц.

В тестах Port Royal, 3DMark Time Spy и Firestrike две видеокарты — RTX 3080 Ti и RTX 3090 — показывают очень похожий уровень производительности.

Скорее всего, модель RTX 3080 Ti будет дешевле флагманской RTX 3090.