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NVIDIA RTX 3080 Ti будет равна флагманской RTX 3090 в играх при меньшей цене
Когда состоится анонс, неизвестно
В последнее время ходят слухи о новой видеокарте RTX 3080 Ti с 20 ГБ видеопамяти, однако NVIDIA не делает официальных заявлений о ней. Сегодня в сети появилась новая информация о модели. Сообщается, что её производительность будет почти равна производительности флагманской RTX 3090.
Источник пишет, что RTX 3080 Ti получит 320-битную шину памяти. Также тест видеокарты показал 10 496 ядер CUDA. Эта характеристика, как и количество TMU и ROP, полностью повторяет GeForce RTX 3090. Кроме того, известно, что RTX 3080 Ti работает на частоте до 1695 МГц.
В тестах Port Royal, 3DMark Time Spy и Firestrike две видеокарты — RTX 3080 Ti и RTX 3090 — показывают очень похожий уровень производительности.
Скорее всего, модель RTX 3080 Ti будет дешевле флагманской RTX 3090.