NVIDIA RTX 3090 будет в три раза толще видеокарты стандартного размера

Журналисты, глядя на фото, предположили, что NVIDIA RTX 3090 в длину составит примерно 30-32 сантиметров, а в ширину — около 13 сантиметров. У той же RTX 2080 длина равна примерно 27 сантиметрам.

Согласно ранним слухам, NVIDIA RTX 3090 может получить 12 или 24 ГБ GDDR6X видеопамяти. Ожидается, что NVIDIA представит новинку в сентябре.