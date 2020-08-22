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NVIDIA RTX 3090 будет в три раза толще видеокарты стандартного размера
По сравнению со старыми моделями кажется огромной
В сети появились фотографии грядущей видеокарты NVIDIA RTX 3090. Как оказалось, модель занимает три слота расширения, а значит её толщина в три раза превышает толщину видеокарты стандартного размера.
На фото NVIDIA RTX 3090 сравнили с предыдущей флагманской моделью RTX 2080. Последняя занимает два слота расширения в компьютере, и это было пределом для видеокарт до недавнего времени. А если вспомнить субфлагманские модели GeForce GTX 1070 толщиной в один слот, то можно удивиться тому, какой «жирной» вышла новинка от NVIDIA.
Журналисты, глядя на фото, предположили, что NVIDIA RTX 3090 в длину составит примерно 30-32 сантиметров, а в ширину — около 13 сантиметров. У той же RTX 2080 длина равна примерно 27 сантиметрам.
Согласно ранним слухам, NVIDIA RTX 3090 может получить 12 или 24 ГБ GDDR6X видеопамяти. Ожидается, что NVIDIA представит новинку в сентябре.