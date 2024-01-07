Nvidia RTX 4070 SUPER в бенчмарке: быстрее обычной 4070, но не сравнится с Ti

56 ядер CUDA (всего 7168) — немного меньше, чем у RTX 4070 Ti SUPER.

Базовая частота 2475 МГц, частота памяти 10,5 ГГц (21 Гбит/с)

220 Вт TDP — на 20 Вт больше, чем у не-SUPER-версии.

Производительность:

На 4−7% медленнее RTX 4070 Ti SUPER в тестах Geekbench 5.5.1 OpenCL и CUDA

На 9−12,6% быстрее RTX 4070, несмотря на наличие на 21,7% большего количества ядер.

Что следует иметь в виду: Geekbench может быть не лучшим показателем реальной производительности. Более надежные бенчмарки и независимые обзоры появятся в ближайшее время, если верить СМИ.

Оправдает ли небольшой прирост потенциальное повышение цены, еще предстоит выяснить.