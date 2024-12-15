Nvidia RTX 5090 будет на 70% быстрее RTX 4090

Утечка предполагает, что RTX 5080 будет иметь меньший прирост производительности — около 30−40%. Хотя к этим цифрам следует относиться с осторожностью, они согласуются с более ранними слухами, указывающими на 48-процентное улучшение производительности RTX 5090 по сравнению с 4090.

До официального анонса осталось всего несколько недель, поэтому точные детали остаются неясными.