Nvidia RTX 5090 будет на 70% быстрее RTX 4090

Опубликовано 15 декабря 2024, 04:301 мин.
Nvidia RTX 5090 будет на 70% быстрее RTX 4090Если верить инсайдерам
Грядущие графические процессоры Nvidia серии RTX 50, которые будут представлены в январе на выставке CES 2025, могут быть значительно ускорены, в сравнении с прошлыми поколениями. Согласно данным инсайдера OneRaichu, флагманская модель RTX 5090 может получить до 70% прироста производительности по сравнению с предыдущей RTX 4090. Модели среднего уровня, такие как RTX 5070 и 5060, по прогнозам, дадут прирост от 20 до 30%.
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Утечка предполагает, что RTX 5080 будет иметь меньший прирост производительности — около 30−40%. Хотя к этим цифрам следует относиться с осторожностью, они согласуются с более ранними слухами, указывающими на 48-процентное улучшение производительности RTX 5090 по сравнению с 4090.
До официального анонса осталось всего несколько недель, поэтому точные детали остаются неясными.