Nvidia сама «слила» внешний вид видеокарты серии RTX 50

Растет число предположений о том, какая это может быть модель. Некоторые предполагают, что это может быть RTX 5080 или 5070 Ti. Утечки от Zotac и Acer в прошлом месяце намекнули, что Nvidia может показать до пяти устройств в серии RTX 50 уже в ближайшее время, включая RTX 5090.