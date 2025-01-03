Nvidia сама «слила» внешний вид видеокарты серии RTX 50

Опубликовано 03 января 2025, 16:531 мин.
Nvidia сама «слила» внешний вид видеокарты серии RTX 50В преддверии выставки CES 2025
Nvidia скоро представит свои видеокарты серии RTX 50. Так, в недавнем тизере к предстоящей LAN-вечеринке Nvidia показан ПК в тени, который будет вручен в качестве приза. При увеличении яркости изображения обнаруживается видеокарта с невиданным ранее дизайном.
© Nvidia
Растет число предположений о том, какая это может быть модель. Некоторые предполагают, что это может быть RTX 5080 или 5070 Ti. Утечки от Zotac и Acer в прошлом месяце намекнули, что Nvidia может показать до пяти устройств в серии RTX 50 уже в ближайшее время, включая RTX 5090.
Также появились сообщения о карте MSI RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Мероприятие Nvidia под названием «GeForce LAN 50» пройдет с 4 по 6 января, и время проведения намекает на крупный анонс.
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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