NVIDIA скрывала, сколько видеокарт продала майнерам. За это её оштрафовали

Комиссия утверждает, что NVIDIA обманывала инвесторов, сообщая им об огромном росте доходов, связанном с игровым рынком и скрывая, насколько её успех зависел от гораздо более нестабильного рынка криптовалют. NVIDIA не признает правонарушений в рамках мирового соглашения, но готова остановить любое незаконное раскрытие информации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также отмечает, что в 2017 году компания наблюдала взрыв продаж, связанный с майнингом криптовалют, когда доходы от добычи Ethereum резко выросли. Майнинг широко упоминался как причина нехватки графических процессоров, и NVIDIA даже запустила отдельную линейку CMP специально для криптоэнтузиастов. Однако сотрудники компании позже признали, что многие игровые графические процессоры по-прежнему достаются майнерам.