NVIDIA снизит цены на видеокарты из-за падения их продаж

Только в прошлом году NVIDIA продавала свои GPU множеству партнёров, которые стремились реализовать их по завышенным ценам. Теперь генеральный директор компании Дженсен Хуанг объявил, что компания совместно со своими партнёрами принимает меры по корректировке цен, чтобы сбыть больше запасов.

Финансовый директор NVIDIA добавил, что значительные расходы, понесённые в этом квартале, отражают предыдущие долгосрочные обязательства по закупкам, которые компания взяла на себя в период острого дефицита компонентов, а также текущие ожидания по сохраняющейся макроэкономической неопределённости.