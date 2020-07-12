NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Дело в том, что, согласно полученной информации, TSMC прекратила выпуск графических процессоров TU106, TU104 и TU102, на базе которых построены вышеуказанные видеокарты.

Стоит отметить, что пока на рынке есть складские запасы моделей, поэтому они не исчезнут из продажи моментально. Но надо понимать, что снижение доступности видеокарт при сохраняющемся спросе вызовет повышение цен на модели.

Источники напоминают, что скоро должна появиться линейка NVIDIA Ampere. Первой в сентябре должна выйти модель GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарты RTX 2060 Super и RTX 2060 пока не перестают производить, так как их последователь RTX 3060 ещё не готов.