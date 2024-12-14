Опубликовано 14 декабря 2024, 13:301 мин.
Nvidia спустя 13 лет решила вновь провести «LAN-вечеринку»Вечеринка у Дец… Nvidia дома
Nvidia возрождает свою знаменитую LAN-вечеринку спустя 13 лет. GeForce LAN 50 пройдет с 4 по 6 января 2025 года в Лас-Вегасе, с параллельными мероприятиями в Берлине, Тайбэе и Пекине. Мероприятие обещает 50 часов игр, включая конкурсы, турниры и розыгрыши.
Для личного посещения геймерами доступно всего 400 мест. Чтобы обеспечить себе место, необходимо внести депозит в размере 125 долларов. Мероприятие начнется 4 января в 16:30 по тихоокеанскому времени. Если вы не сможете присутствовать лично, Nvidia предложит внутриигровые награды для онлайн-игроков, которые будут транслировать избранные игры через облачный сервис GeForce Now.
LAN-вечеринка состоится прямо перед ключевым выступлением Nvidia на CES 2025, где компания, как ожидается, анонсирует свои графические процессоры нового поколения 50-й серии
Nvidia проводила LAN вечеринки с 2004 года до 2011 года, и это событие станет возвращением к традиции, которая была прервана более десяти лет назад.