Nvidia спустя 13 лет решила вновь провести «LAN-вечеринку»

Для личного посещения геймерами доступно всего 400 мест. Чтобы обеспечить себе место, необходимо внести депозит в размере 125 долларов. Мероприятие начнется 4 января в 16:30 по тихоокеанскому времени. Если вы не сможете присутствовать лично, Nvidia предложит внутриигровые награды для онлайн-игроков, которые будут транслировать избранные игры через облачный сервис GeForce Now.

LAN-вечеринка состоится прямо перед ключевым выступлением Nvidia на CES 2025, где компания, как ожидается, анонсирует свои графические процессоры нового поколения 50-й серии

Nvidia проводила LAN вечеринки с 2004 года до 2011 года, и это событие станет возвращением к традиции, которая была прервана более десяти лет назад.