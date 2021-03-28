Компьютеры
Сегодня в 13:10
NVIDIA тайно «перебила» графические процессоры во флагманских видеокартах
С GA102-250 на GA102-300
Член сообщества HardwareLuxx обнаружил, что флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 получила новый GPU. Он увидел, что NVIDIA тайно «перебила» графические процессоры.
Ранее на неделе появилась информация, что NVIDIA начала «перебивать» графические процессоры GA102-250 для RTX 3090. То есть NVIDIA решила указать на этом чипе другой ярлык. Кроме того, компания, похоже, решила включить полную 384-битную шину памяти. Первоначальный GPU GA102-250, по всему видимому теперь списанный, поддерживал только 320-битную.
В подтверждение этой информации в сети появилось фото:
Это значит, что NVIDIA уже «перебила» GPU GA102-250 для RTX 3090. Теперь там указан графический процессор GA102-300.
Стоит отметить, что графический процессор NVIDIA Ampere GA102-250 изначально предназначался для грядущей GeForce RTX 3080 Ti. Однако в новых спецификациях видеокарты указан другой GPU — GA102-225.