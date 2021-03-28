NVIDIA тайно «перебила» графические процессоры во флагманских видеокартах

Ранее на неделе появилась информация, что NVIDIA начала «перебивать» графические процессоры GA102-250 для RTX 3090. То есть NVIDIA решила указать на этом чипе другой ярлык. Кроме того, компания, похоже, решила включить полную 384-битную шину памяти. Первоначальный GPU GA102-250, по всему видимому теперь списанный, поддерживал только 320-битную.

В подтверждение этой информации в сети появилось фото: