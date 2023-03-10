NVIDIA убрала из продажи видеокарты RTX 30 Founders Edition

Больше невозможно заказать RTX 30 Founders Edition через официальные американские или французские сайты. Недоступны ни высококлассные модели RTX 3080+, ни модели среднего уровня.

Хотя на веб-сайте NVIDIA больше нет Founders Edition последнего поколения, на BestBuy, например, всё ещё можно найти модели RTX 3060 Ti или RTX 3070 Ti FE. В России эти модели у посредников тоже можно найти.

Интересно, что NVIDIA уже не в первый раз удаляет свои графические процессоры Founders Edition с сайта. Более двух лет назад компания столкнулась с «технической ошибкой», в результате которой все карты Founders Edition исчезли с сайта. NVIDIA быстро решила проблему. Однако теперь, скорее всего, речь идёт именно о прекращении продаж.