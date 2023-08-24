Nvidia удвоила свою выручку до $13,51 млрд

Nvidia удвоила свою выручку до $13,51 млрдСпасибо ИИ
Результаты второго квартала компании Nvidia продемонстрировали значительный потенциал прибыли в индустрии генеративного ИИ. Компания сообщила о впечатляющем доходе в размере 13,51 млрд долларов, что превзошло прогнозы Уолл-стрит и удвоило прошлогодний показатель в 6,7 млрд.
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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что наступила новая эра вычислений, ознаменованная переходом к ускоренным вычислениям и генеративному ИИ. Компания Nvidia стала одним из ключевых игроков в этой области: ее чипы A100 и H100 используются для создания и работы приложений ИИ, таких как ChatGPT.
Этот рост свидетельствует о том, что компания переходит от доходов, ориентированных на игровые приложения, к бизнесу, в котором преобладают центры обработки данных. Выручка подразделения центров обработки данных составила 10,32 млрд долларов, что на 141% больше, чем в предыдущем квартале, и на 171% больше, чем год назад. Компания прогнозирует дальнейший рост, ожидая, что в третьем квартале ее выручка составит 16 млрд долларов.