Nvidia удвоила свою выручку до $13,51 млрд

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что наступила новая эра вычислений, ознаменованная переходом к ускоренным вычислениям и генеративному ИИ. Компания Nvidia стала одним из ключевых игроков в этой области: ее чипы A100 и H100 используются для создания и работы приложений ИИ, таких как ChatGPT.

Этот рост свидетельствует о том, что компания переходит от доходов, ориентированных на игровые приложения, к бизнесу, в котором преобладают центры обработки данных. Выручка подразделения центров обработки данных составила 10,32 млрд долларов, что на 141% больше, чем в предыдущем квартале, и на 171% больше, чем год назад. Компания прогнозирует дальнейший рост, ожидая, что в третьем квартале ее выручка составит 16 млрд долларов.