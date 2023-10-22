Nvidia уходить с китайского рынка не хочет, но американские ограничения выполнит

Nvidia уходить с китайского рынка не хочет, но американские ограничения выполнитЭти ограничения должны замедлить военное развитие страны
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выразил обеспокоенность негативным влиянием новой торговой политики США на китайский рынок. Согласно обновленным торговым ограничениям, США намерены заблокировать поставки в Китай некоторых ИИ-ускорителей, включая Nvidia H800 и A800.
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Эти ограничения направлены на то, чтобы не дать Китаю получить военное преимущество за счет быстрого развития искусственного интеллекта.
Хуанг признал решение правительства США и намерение Nvidia следовать этой политике. Однако он подчеркнул, что компания намерена продолжать расширять свое присутствие на мировом рынке, обслуживая при этом хорошо зарекомендовавших себя китайских клиентов.
Nvidia также осознает растущую конкуренцию со стороны китайских компаний, таких как Huawei, которые разрабатывают свои собственные ИИ-решения. Так, iFlytek ранее отмечала, что графические процессоры Ascend AI от Huawei уже конкурируют с современными ИИ-чипами NVIDIA по вычислительной мощности.