NVIDIA улучшила доступные видеокарты из-за дефицита памяти старого стандарта

Вообще-то стандартная версия GeForce GTX 1650 имеет 4 ГБ памяти GDDR5. Однако недавно специалисты обнаружили такую видеокарту из новой партии с теми же 4 ГБ памяти другого стандарта — GDDR6. Её пропускная способность выше — 192 Гб/с против 128 Гб/с.

Видеокарту уже протестировали. Как оказалось, обновлённая GeForce GTX 1650 быстрее оригинала на 3-12%.

Журналисты узнали у NVIDIA, почему компания решила перевести видеокарты на новый тип памяти. Представители производителя рассказали, что в индустрии заканчивается видеопамять GDDR5. Именно поэтому GeForce GTX 1650 получила GDDR6.