Компьютеры
Сегодня в 16:30
NVIDIA улучшит производительность выпущенных видеокарт в играх
Речь о моделях 30-й серии
NVIDIA начала развёртывать технологию PCI Express — Resizable BAR, которая позволит увеличить кадровую частоту в определённых играх на 10%. Новая видеокарта RTX 3060 стала первой, кто получил поддержку Resizable BAR.
По сути, технология позволяет определённым процессорам получать доступ ко всему объёму памяти видеокарты, вместо того, чтобы ограничиваться чтением только 256-МБ блоков.
Сообщается, что поддержка технологии другими видеокартами 30-й серии ожидается в конце марта. Чтобы воспользоваться нововведением, нужно быть владельцем определённых CPU, матплаты и видеокарты. Технология работает как с AMD, так и с Intel. Поддерживаются процессоры AMD на архитектуре Zen 3 и процессоры Intel Core 10-го поколения и выше.
Технология Resizable BAR даёт преимущества в следующих играх:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield V
- Borderlands 3
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs: Legion
В марте список пополнится.