NVIDIA улучшит производительность выпущенных видеокарт в играх

По сути, технология позволяет определённым процессорам получать доступ ко всему объёму памяти видеокарты, вместо того, чтобы ограничиваться чтением только 256-МБ блоков.

Сообщается, что поддержка технологии другими видеокартами 30-й серии ожидается в конце марта. Чтобы воспользоваться нововведением, нужно быть владельцем определённых CPU, матплаты и видеокарты. Технология работает как с AMD, так и с Intel. Поддерживаются процессоры AMD на архитектуре Zen 3 и процессоры Intel Core 10-го поколения и выше.

Технология Resizable BAR даёт преимущества в следующих играх:

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield V

Borderlands 3

Forza Horizon 4

Gears 5

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs: Legion

В марте список пополнится.