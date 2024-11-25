Nvidia ускорила сертификацию памяти Samsung в попытке угодить огромному спросу

Опубликовано 25 ноября 2024, 14:151 мин.
Nvidia ускорила сертификацию памяти Samsung в попытке угодить огромному спросуНа GPU
Nvidia ускоряет сертификацию памяти Samsung HBM3E, пытаясь удовлетворить огромный спрос на свои чипы Blackwell. Генеральный директор Дженсен Хуанг подтвердил это на недавнем мероприятии в Гонконгском университете науки и технологий, где он сообщил, что Nvidia оценивает предложения Samsung по HBM3E высотой 8 и 12 дюймов.
Несмотря на этот прогресс, Samsung не была включена в список ключевых партнеров, которых Хуанг назвал во время недавнего отчета о прибылях Nvidia. Вместо этого он похвалил такие компании, как TSMC, SK Hynix, Micron и Dell. Задержки Samsung с получением ранних сертификатов позволили конкурентам, таким как SK Hynix и Micron, занять более прочные позиции на рынке памяти с высокой пропускной способностью, пишут эксперты.
Финансовый директор Колетт Кресс отметила, что в третьем квартале Nvidia поставила 13 000 образцов GPU, включая Blackwell DGX для OpenAI.
Тем не менее, проблемы с перегревом новых чипов пока не обсуждаются публично.