NVIDIA уже выпустила драйвер для Windows 11, улучшающий качество более 100 игр

Расширение игр с поддержкой DLSS стало возможным благодаря плагину Unreal Engine 4 DLSS. Например, Alan Wake Remastered получит поддержку технологии в следующем месяце. NVIDIA обещает увеличение производительности в два раза при разрешении 4K.

По данным компании, каждый графический процессор GeForce RTX может обеспечить более 60 кадров в секунду при максимальных настройках в 4K с включённым DLSS. Такие карты, как RTX 2080 Ti в среднем могут улучшить fps c 70 кадров в секунду на 120 кадров в секунду.