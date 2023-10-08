Nvidia в 2024 году выпустит RTX 4080 Ti: в чем отличия

Хотя энергопотребление может увеличиться с нынешних 320 Вт, характеристики памяти остаются неизвестными. Потенциально RTX 4080 Ti может поддерживать 20 Гбайт памяти GDDR6X, располагаясь между 24 и 16 Гбайт в конфигурациях 4090 и 4080 соответственно.

Предполагаемая дата выпуска новой модели - начало 2024 г., и она может сохранить цену RTX 4080 на уровне 1199 долларов, что может привести к снижению цены на оригинальную RTX 4080.