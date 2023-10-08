Nvidia в 2024 году выпустит RTX 4080 Ti: в чем отличия

Nvidia в 2024 году выпустит RTX 4080 Ti: в чем отличияИ стоит ли ждать
NVIDIA, возможно, готовится представить пополнение в линейке видеокарт, которое может быть названо RTX 4080 Ti или RTX 4080 SUPER, на что намекнул источник MEGAsizeGPU. Хотя окончательное название еще не определено, отказ от серии SUPER и отсутствие варианта Ti позволяют предположить, что она может называться именно RTX 4080 Ti.
Официальные спецификации карты пока не раскрываются, но есть основания полагать, что графический процессор получит обновление до спецификаций AD102 с целевой суммарной графической мощностью (TGP) менее 450 Вт. Текущая модель RTX 4080 оснащена графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA, и обновление призвано устранить разрыв в производительности между RTX 4080 и RTX 4090.
Хотя энергопотребление может увеличиться с нынешних 320 Вт, характеристики памяти остаются неизвестными. Потенциально RTX 4080 Ti может поддерживать 20 Гбайт памяти GDDR6X, располагаясь между 24 и 16 Гбайт в конфигурациях 4090 и 4080 соответственно.
Предполагаемая дата выпуска новой модели - начало 2024 г., и она может сохранить цену RTX 4080 на уровне 1199 долларов, что может привести к снижению цены на оригинальную RTX 4080.