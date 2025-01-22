Nvidia вновь обошла Apple и вновь стала самой дорогой компаний мира

Акции Apple, напротив, упали на 3% во вторник и снизились на 11% в этом году после 30%-ного роста в 2024 году. Хотя Apple разработала функции искусственного интеллекта для своих устройств, она не имеет такого влияния на бурно развивающийся рынок ИИ, как Nvidia.

Nvidia доминирует на рынке графических процессоров, необходимых для разработки технологий ИИ, таких как ChatGPT. Несмотря на замедление темпов роста выручки, в последнем квартале компания увеличила ее почти вдвое — до 35,08 миллиарда долларов.

Apple стала первой компанией, чья рыночная стоимость достигла 1, 2 и 3 триллионов долларов. Nvidia впервые превзошла Apple в июне и снова в ноябре.