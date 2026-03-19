Nvidia возобновит производство ИИ-ускорителей H200 из-за Китая

По его словам, компания уже получила разрешение на поставки этих чипов для ряда китайских клиентов. Сейчас Nvidia работает с партнёрами по производству.

Напомним, совсем недавно финансовый директор Nvidia предупреждала инвесторов о прогнозе доходов компании на первый квартал 2027 года. Тогда не учитывались продажи китайским дата-центрам. Это было связано с ограничениями на экспорт со стороны США. Однако позже администрация Трампа сняла запрет.

При этом китайские власти, по сообщениям СМИ, не поощряют местные компании покупать такие чипы за рубежом.