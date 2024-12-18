Опубликовано 18 декабря 2024, 15:001 мин.
Nvidia выпустила дешевый ПК для локального запуска ИИ — Jetson Orin Nano SuperВсего 249 долларов
Nvidia выпустила Jetson Orin Nano Super Developer Kit — компактный компьютер для ИИ. По цене $249 он обеспечивает на 70% большую мощность нейронных вычислений по сравнению с предыдущей моделью, достигая 67 TOPS. Также на 50% увеличивается пропускная способность памяти — до 102 ГБ/с.
Аппаратная часть осталась практически идентичной оригинальному Orin Nano, но Nvidia утверждает, что обновление открывает «новые возможности». Новый режим питания увеличивает скорость работы GPU, CPU и памяти, повышая производительность без изменения основной конструкции. Это же обновление будет распространено и на более старые комплекты Orin Nano.
Jetson Orin Nano Super включает в себя SoM с 8 ГБ памяти, графическим процессором Nvidia Ampere с тензорными ядрами и 6-ядерным процессором Arm. В комплект также входит эталонная несущая плата для упрощения разработки.
Nvidia представляет этот набор как инструмент для создания приложений ИИ, таких как чат-боты.