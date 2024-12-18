Аппаратная часть осталась практически идентичной оригинальному Orin Nano, но Nvidia утверждает, что обновление открывает «новые возможности». Новый режим питания увеличивает скорость работы GPU, CPU и памяти, повышая производительность без изменения основной конструкции. Это же обновление будет распространено и на более старые комплекты Orin Nano.

Jetson Orin Nano Super включает в себя SoM с 8 ГБ памяти, графическим процессором Nvidia Ampere с тензорными ядрами и 6-ядерным процессором Arm. В комплект также входит эталонная несущая плата для упрощения разработки.

Nvidia представляет этот набор как инструмент для создания приложений ИИ, таких как чат-боты.