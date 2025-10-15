Компьютеры
Опубликовано 15 октября 2025, 15:32
1 мин.

Nvidia выпустила DGX Spark, «ИИ-суперкомпьютер» для дома, но не для всех

Стоит дорого, обычному пользователю он не сильно-то и нужен
Nvidia начала продажи DGX Spark, нового компактного компьютера для работы с искусственным интеллектом. Несмотря на громкое название «ИИ-суперкомпьютер», устройство создано не для обычных пользователей: реальная мощь ИИ всё ещё сосредоточена в больших дата-центрах.
© Nvidia

DGX Spark — это небольшой, 1,2 кг, мини-ПК на базе ARM-процессора с 20 ядрами и графического чипа Grace Blackwell. Он работает на кастомной Linux и рассчитан на запуск инструментов Nvidia для моделей генерации изображений и больших языковых моделей (LLM). Внутри — 128 ГБ памяти и 4 ТБ хранилища, а производительность в ИИ достигает 1 петафлопса, что гораздо выше обычного ПК, но ниже той же RTX 5090. Потребление энергии — всего 240 Вт.

Компьютер стоит около 4 000 долларов. Его ЦА — разработчики, студенты и энтузиасты. Nvidia не ждёт, что обычные люди будут покупать DGX Spark для повседневного использования, а тем более игр: устройство предназначено для обучения и работы с моделями ИИ.

Производители, включая Acer, Asus, Lenovo и Dell, уже готовят свои версии DGX Spark.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
