NVIDIA выпустила новую ультрабюджетную видеокарту GT 1010

Как пишут СМИ, новая видеокарта — урезанная версия GT 1030. Она получила 256 ядер CUDA вместо 384. Площадь кристалла новинки составляет 74 мм2. Видеокарта имеет 2 ГБ видеопамяти GDDR5 по 64-битной шине. GPU работает на частоте 1,228 ГГц. Может достигать максимального значения в 1,468 ГГц. TDP равно 55 Вт.

Новая модель уже размещена в базе драйверов NVIDIA. Её цена пока неизвестна, но предшественник видеокарты GT 1030 стоит сейчас около 6000 рублей, так что новинка должна быть не дороже. Не исключено, что в будущем NVIDIA выпустит и, например, GT 1020, чтобы завершить серию.