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NVIDIA выпустила новую ультрабюджетную видеокарту GT 1010
Она построена на старом графическом процессоре Pascal
NVIDIA внезапно выпустила видеокарту на старом графическом чипе GP108 семейства Pascal. Это ультрабюджетная модель GT 1010.
Как пишут СМИ, новая видеокарта — урезанная версия GT 1030. Она получила 256 ядер CUDA вместо 384. Площадь кристалла новинки составляет 74 мм2. Видеокарта имеет 2 ГБ видеопамяти GDDR5 по 64-битной шине. GPU работает на частоте 1,228 ГГц. Может достигать максимального значения в 1,468 ГГц. TDP равно 55 Вт.
Новая модель уже размещена в базе драйверов NVIDIA. Её цена пока неизвестна, но предшественник видеокарты GT 1030 стоит сейчас около 6000 рублей, так что новинка должна быть не дороже. Не исключено, что в будущем NVIDIA выпустит и, например, GT 1020, чтобы завершить серию.