NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super

По словам старшего вице-президента по развитию ПК-бизнеса в компании, «линейка SUPER обладает ещё более высокой производительностью для требовательных геймеров и гарантирует их готовность к новой волне игровых блокбастеров с трассировкой лучей в реальном времени». Трассировка лучей применяется во многих новых играх, включая Call of Duty: Modern Warfare, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Watch Dogs: Legion и Wolfenstein: Youngblood.
По сути новая серия дополняет уже существующие видеокарты GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2080 Ti. Представлена она такими моделями:
- GeForce RTX 2060 SUPER с 8 ГБ GDDR6; 7+7 TOPs (FP32+INT32) и 57 Tensor TFLOPs. Продажи чипа начнутся 9 июля. В России будет стоить 32 990 рублей.
- GeForce RTX 2070 SUPER с 9+9 TOPs (FP32+INT32) и 73 Tensor TFLOPs. В продаже также с 9 июля по цене 39 990 рублей.
- GeForce RTX 2080 SUPER с пропускной способностью памяти до 15.5ГБ/сU, 11+11 TOPs (FP32+INT32) и 89 Tensor TFLOPs. Продажи стартуют 23 июля. Цена — 56 990 рублей.
Согласно пресс-релизу компании, с 9 июля покупатели видеокарт GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER, а также настольных ПК на базе данных карт получат в подарок две игры с поддержкой трассировки лучей: Control и Wolfenstein: Youngblood.