NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super

По словам старшего вице-президента по развитию ПК-бизнеса в компании, «линейка SUPER обладает ещё более высокой производительностью для требовательных геймеров и гарантирует их готовность к новой волне игровых блокбастеров с трассировкой лучей в реальном времени». Трассировка лучей применяется во многих новых играх, включая Call of Duty: Modern Warfare, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Watch Dogs: Legion и Wolfenstein: Youngblood.

По сути новая серия дополняет уже существующие видеокарты GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2080 Ti. Представлена она такими моделями: